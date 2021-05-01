Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Колоритный 47-летний боец MMA в татуировках и с седой бородой стал звездой Сети после поражения

1 мая, 10:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ветеран спорта получил удар в пах, а затем был жестоко забит соперником. Тем не менее, фанаты смешанных единоборств отметили его смелость выйти в клетку в таком возрасте

Сегодня в Мексике состоялся турнир по смешанным единоборствам UWC Mexico 26. В одном из поединков принял участие местный 47-летний боец смешанных единоборств Иван Родригес. Ветеран был нещадно избит бразильцем Сосленисом да Силвой.

Реклама

Правда, перед этим соперник применил грязный прием, ударив Ивана ниже пояса. Он сразу же извинился, но Родригесу от этого легче не стало.

А немного позже да Силва одержал победу нокаутом. При этом, сначала он не хотел добивать соперника, увидев, как он опустился под сеткой, но рефери не дал отмашку, поэтому бразилец набросился на мексиканца с кулаками и избивал, пока бой окончательно не остановили.

Реклама

На счету 47-летнего бойца более 30 поединков. Его дебют состоялся еще 15 октября 2006 года. Фанаты MMA восторгаются смелостью бойца выйти в клетку в таком почтенном возрасте.

Смотрите другие нокауты:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске
Из украинского бойца сделали кровавое месиво в МинскеMMA
Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261
Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261MMA
Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в руках
Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в рукахMMA
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не видели
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не виделиMMA
Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных боя
Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных бояMMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMAMMA

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять