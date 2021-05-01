Колоритний 47-річний боєць MMA в татуюваннях і з сивою бородою став зіркою Мережі після поразки

Ветеран спорту отримав удар в пах, а потім був жорстоко забитий суперником. Проте, фанати змішаних єдиноборств відзначили його сміливість вийти в клітку в такому віці

Сьогодні в Мексиці відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UWC Mexico 26. В одному з поєдинків взяв участь місцевий 47-річний боєць змішаних єдиноборств Іван Родрігес. Ветеран був нещадно побитий бразильцем Сосленісом да Сілвою.

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Правда, перед цим суперник застосував брудний прийом, вдаривши Івана нижче пояса. Він відразу ж вибачився, але Родрігесу від цього легше не стало.

А трохи пізніше да Сілва отримав перемогу нокаутом. При цьому, спочатку він не хотів добивати суперника, побачивши, як він опустився під сіткою, але рефері не дав відмашку, тому бразилець накинувся на мексиканця з кулаками і бив, поки бій остаточно не зупинили.

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На рахунку 47-річного бійця більше 30 поєдинків. Його дебют відбувся ще 15 жовтня 2006 року. Фанати MMA захоплюються сміливістю бійця вийти в клітку в такому поважному віці.

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