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Хабибу не наливать! Звезда UFC пригрозил экс-тренеру Манчестер Юнайтед разносом стадиона

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 октября, 19:58
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Бывший чемпион UFC встретился на Олд Траффорд с легендарным тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном, который предложил бойцу выпить
Сэр Алекс Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову выпить вина
Сэр Алекс Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову выпить вина / Фото: Инстаграм

Знаменитый боец недавно побывал на футбольном матче Манчестер Юнайтед. Во время своего визита Хабиб пообщался с прославленным тренером "красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном.

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"Мы были на "Олд Траффорд", вместе со мной были Патрис Эвра, Усэйн Болт и сэр Алекс Фергюсон. И тут Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо, я не осуждаю. Как мне объяснить мою позицию?

У меня было два способа отказаться. Первый — сказать прямо: "Нет-нет, я мусульманин, я не пью". Но можно было иначе: "Если я выпью, могу вас всех тут разнести, ребята. Это не лучшая идея", – пошутил экс-чемпион UFC в интервью YouTube-каналу Eman Channel.

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Ранее мы сообщали, что прославленный клуб подарил Хабибу именную футболку с номером самого Криштиану Роналду.

Хабиб Нурмагомедов получил именную футболку Манчестер Юнайтеда
Хабиб Нурмагомедов получил именную футболку Манчестер Юнайтеда / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что Хабиб провел за свою карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В октябре прошлого года Нурмагомедов объявил об уходе из ММА, сразу после победы над Джастином Гэтжи, шокировав своим заявлением всех поклонников смешанных единоборств.

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