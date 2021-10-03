Хабибу не наливать! Звезда UFC пригрозил экс-тренеру Манчестер Юнайтед разносом стадиона

Знаменитый боец недавно побывал на футбольном матче Манчестер Юнайтед. Во время своего визита Хабиб пообщался с прославленным тренером "красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном.
Читайте также: Ты будешь меня уважать: красотка в купальнике поставила на место Хабиба
"Мы были на "Олд Траффорд", вместе со мной были Патрис Эвра, Усэйн Болт и сэр Алекс Фергюсон. И тут Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо, я не осуждаю. Как мне объяснить мою позицию?
У меня было два способа отказаться. Первый — сказать прямо: "Нет-нет, я мусульманин, я не пью". Но можно было иначе: "Если я выпью, могу вас всех тут разнести, ребята. Это не лучшая идея", – пошутил экс-чемпион UFC в интервью YouTube-каналу Eman Channel.
Ранее мы сообщали, что прославленный клуб подарил Хабибу именную футболку с номером самого Криштиану Роналду.
Напомним, что Хабиб провел за свою карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В октябре прошлого года Нурмагомедов объявил об уходе из ММА, сразу после победы над Джастином Гэтжи, шокировав своим заявлением всех поклонников смешанных единоборств.