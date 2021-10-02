А как же Роналду? Манчестер Юнайтед отдал "семерку" Хабибу

Бывший чемпион UFC сфотографировался с именной футболкой Манчестер Юнайтеда. "Дьяволы" не пожалели номер Роналду и отдали его Нурмагомедову

Хабиб Нурмагомедов получил именную футболку Манчестер Юнайтеда / Фото: Коллаж: Сегодня

Фото появилось в официальном Twitter английского клуба Манчестер Юнайтед.

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На снимке экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов позирует на "Олд Траффорд" с именной футболкой с номером "7" и надписью "Хабиб".

"Добро пожаловать на "Олд Траффорд", Хабиб", – говорится в приветственном обращении на странице клуба.

Все бы хорошо, но это же номер звездного футболиста "красных дьяволов" Криштиану Роналду! После возвращения в Манчестер Юнайтед португальский форвард забрал "семерку" у Эдинсона Кавани.

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Роналду вернул себе легендарный номер

А недавно мы сообщали, сколько заработал Хабиб за дебютный бой в MMA. Тогда это были большие деньги для начинающего спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

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Напомним, что Хабиб провел за свою карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, шокировав своим заявлением всех поклонников смешанных единоборств.