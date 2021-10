А как же Роналду? Манчестер Юнайтед отдал "семерку" Хабибу

Фото появилось в официальном Twitter английского клуба Манчестер Юнайтед.

На снимке экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов позирует на "Олд Траффорд" с именной футболкой с номером "7" и надписью "Хабиб".

Welcome to Old Trafford, Khabib 7#MUFC | #MUNEVEpic.twitter.com/DqkIKNafRu