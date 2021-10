А як же Роналду? Манчестер Юнайтед віддав "сімку" Хабібу

Фото з'явилося в офіційному Twitter англійського клубу Манчестер Юнайтед.

На знімку екс-чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов позує на "Олд Траффорд" з іменною футболкою з номером "7" і написом "Хабіб".

Welcome to Old Trafford, Khabib 7 #MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu