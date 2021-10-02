2 жовтня 14:00
Колос 2
Чорноморець 1
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

А як же Роналду? Манчестер Юнайтед віддав "сімку" Хабібу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 15:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній чемпіон UFC сфотографувався з іменною футболкою Манчестер Юнайтед. "Дияволи" не пошкодували номер Роналду і віддали його Нурмагомедову
Хабіб Нурмагомедов отримав іменну футболку Манчестер Юнайтед
Хабіб Нурмагомедов отримав іменну футболку Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

Фото з'явилося в офіційному Twitter англійського клубу Манчестер Юнайтед.

Читайте також: У Росії Хабіба висміяли за походження. Бійця продовжують принижувати за сексизм

Реклама

На знімку екс-чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов позує на "Олд Траффорд" з іменною футболкою з номером "7" і написом "Хабіб".

"Ласкаво просимо на "Олд Траффорд", Хабібе", – йдеться у вітальному зверненні на сторінці клубу.

Все б добре, але це ж номер зіркового футболіста "червоних дияволів" Кріштіану Роналду! Після повернення в Манчестер Юнайтед португальський форвард забрав "сімку" у Едінсона Кавані.

Реклама

Роналду повернув собі легендарний номер
Роналду повернув собі легендарний номер

А нещодавно ми повідомляли, скільки заробив Хабіб за дебютний бій у MMA. Тоді це були великі гроші для спортсмена-початківця.

Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Реклама

Нагадаємо, що Хабіб провів за свою кар'єру 29 поєдинків і не зазнав жодної поразки. Нурмагомедов оголосив про відхід з ММА в жовтні 2020 року, відразу після перемоги над Джастіном Гетжі, шокувавши своєю заявою всіх шанувальників змішаних єдиноборств.

Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов / Фото: Twitter

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
До бою Усик - Джошуа
Онлайн бою
Опитування
Бой года

Макгрегор
Пор'є

Фото і відео
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Динамо

Завтра

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Колос
9
7:14
11
10
Металіст 1925
9
8:13
10
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Субота, 2 жовтня
2:1
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 3 жовтня
14:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти