А як же Роналду? Манчестер Юнайтед віддав "сімку" Хабібу

Колишній чемпіон UFC сфотографувався з іменною футболкою Манчестер Юнайтед. "Дияволи" не пошкодували номер Роналду і віддали його Нурмагомедову

Хабіб Нурмагомедов отримав іменну футболку Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

Фото з'явилося в офіційному Twitter англійського клубу Манчестер Юнайтед.

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На знімку екс-чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов позує на "Олд Траффорд" з іменною футболкою з номером "7" і написом "Хабіб".

"Ласкаво просимо на "Олд Траффорд", Хабібе", – йдеться у вітальному зверненні на сторінці клубу.

Все б добре, але це ж номер зіркового футболіста "червоних дияволів" Кріштіану Роналду! Після повернення в Манчестер Юнайтед португальський форвард забрав "сімку" у Едінсона Кавані.

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Роналду повернув собі легендарний номер

А нещодавно ми повідомляли, скільки заробив Хабіб за дебютний бій у MMA. Тоді це були великі гроші для спортсмена-початківця.

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

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Нагадаємо, що Хабіб провів за свою кар'єру 29 поєдинків і не зазнав жодної поразки. Нурмагомедов оголосив про відхід з ММА в жовтні 2020 року, відразу після перемоги над Джастіном Гетжі, шокувавши своєю заявою всіх шанувальників змішаних єдиноборств.