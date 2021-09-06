Ты будешь меня уважать: красотка в купальнике поставила на место Хабиба

Американская модель отреагировала на слова Хабиба, что ринг-герлз – самое ненужное в единоборствах. Ранее за девушек вступилась другая красотка Дарья Шовкопляс.

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"Я проработала в этой индустрии 15 лет. Мы были больше, чем просто девушками в ринге – мы посвятили это время продвижению UFC и проявляли любовь и уважение к нашим преданным фанатам, путешествуя по всему миру и выступая перед ними.

Ты можешь называть нас бесполезными, но для таких людей, как я, которые работают так тяжело, эти слова не имеют никакого значения.

Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной из-за этого. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать", – заявила красотка BJ Penn.