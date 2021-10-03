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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Хабібу не наливати! Зірка UFC пригрозив екс-тренеру Манчестер Юнайтед розносом стадіону

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 жовтня, 19:58
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Колишній чемпіон UFC зустрівся на Олд Траффорд з легендарним тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном, який запропонував бійцеві випити
Сер Алекс Фергюсон запропонував Хабіб Нурмагомедова випити вина
Сер Алекс Фергюсон запропонував Хабіб Нурмагомедова випити вина / Фото: Инстаграм

Знаменитий боєць недавно побував на футбольному матчі Манчестер Юнайтед. Під час свого візиту Хабіб поспілкувався з прославленим тренером "червоних дияволів" сером Алексом Фергюсоном.

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"Ми були на" Олд Траффорд ", разом зі мною були Патріс Евра, Усейн Болт і сер Алекс Фергюсон. І тут Алекс Фергюсон пропонує мені випити вина. Для нього це добре, я не засуджую. Як мені пояснити мою позицію?

У мене було два способи відмовитися. Перший – сказати прямо: "Ні-ні, я мусульманин, я не п'ю". Але можна було інакше: "Якщо я вип'ю, можу вас всіх тут рознести, хлопці. Це не найкраща ідея", – пожартував екс-чемпіон UFC у інтерв'ю YouTube-каналі Eman Channel.

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Раніше ми повідомляли, що прославлений клуб подарував Хабіб іменну футболку з номером самого Кріштіану Роналду.

Хабіб Нурмагомедов отримав іменну футболку Манчестер Юнайтед
Хабіб Нурмагомедов отримав іменну футболку Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що Хабіб провів за свою кар'єру 29 поєдинків і не зазнав жодної поразки. В жовтні минулого року Нурмагомедов оголосив про відхід з ММА, відразу після перемоги над Джастіном Гетжі, шокувавши своєю заявою всіх шанувальників змішаних єдиноборств.

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