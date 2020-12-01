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Бойцу MMA оторвали ухо за попытку надеть подгузник на соперника

1 декабря, 17:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсмены начали выяснять отношения еще во время дуэли взглядов

Польские бойцы смешанных единоборств Лукаш Боровски и Павол Трыбала устроили драку во время дуэли взглядов накануне турнира FEN 31 в Лодзе. Боровски явился на взвешивание с подгузником в руках, а затем во время дуэли попытался его надеть на соперника.

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Трыбалу это, естественно, не понравилось, и он с кулаками набросился на соперника. Благо, потасовку быстро удалось погасить службе безопасности.

Тем не менее, Трыбалу удалось поквитаться с соперником уже в клетке. В ходе поединка Боровски пропустил жесткий удар в голову, в результате чего у него оторвалась часть уха и открылось серьезное кровотечение.

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MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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