Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Конор официально возвращается. UFC подтвердил реванш Макгрегора на острове

23 ноября, 19:36

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок с Порье пройдет 23 января на турнире UFC 257

Промоушен UFC официально подтвердил бой-реванш между бывшим чемпионом организации в двух категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок пройдет 23 января на турнире UFC 257, который вероятно состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, а не в Лас-Вегасе, как думали раньше.

Реклама

Хотя ранее сообщалось, что возвращение Макгрегора может сорваться из-за больших финансовых запросов американца Порье по прозвищу "Бриллиант". Напомним, что именно по этой же причине ранее не состоялся поединок Дастина с Тони Фергюсоном. Но тут, видимо, он пошел на уступки. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец Конор одержал досрочную победу.

Дастин Порье и Конор Макгрегор/Фото MMA Fighting

Дастин Порье и Конор Макгрегор/Фото MMA Fighting

Реклама

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

Читайте также: "Большой как лошадь и сильный как бык" Макгрегор сказал, зачем стал лысым

После поединка с Порье бывший чемпион UFC в двух весовых категориях проведет схватку с легендарным боксером, филиппинцем Мэнни Пакьяо. В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

Смотрите, что украинский боец UFC Марина Мороз говорила про Конора Макгрегора

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Пуарье
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сестры Шевченко синхронно победили на турнире UFC. Такое случилось впервые в истории
Сестры Шевченко синхронно победили на турнире UFC. Такое случилось впервые в историиMMA
Валентина Шевченко станцевала лезгинку после победы в UFC
Валентина Шевченко станцевала лезгинку после победы в UFCMMA
Нокаут за 30 секунд потянул на 50 тысяч долларов: яркие моменты турнира UFC
Нокаут за 30 секунд потянул на 50 тысяч долларов: яркие моменты турнира UFCMMA
Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикенд
Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикендДругие
Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА:
Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА: "Возможно, теперь мне предложат титульный бой"MMA
Конор официально возвращается. UFC подтвердил реванш Макгрегора на острове
Конор официально возвращается. UFC подтвердил реванш Макгрегора на островеMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять