Конор официально возвращается. UFC подтвердил реванш Макгрегора на острове

Промоушен UFC официально подтвердил бой-реванш между бывшим чемпионом организации в двух категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок пройдет 23 января на турнире UFC 257, который вероятно состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, а не в Лас-Вегасе, как думали раньше.

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Хотя ранее сообщалось, что возвращение Макгрегора может сорваться из-за больших финансовых запросов американца Порье по прозвищу "Бриллиант". Напомним, что именно по этой же причине ранее не состоялся поединок Дастина с Тони Фергюсоном. Но тут, видимо, он пошел на уступки. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец Конор одержал досрочную победу.

Дастин Порье и Конор Макгрегор/Фото MMA Fighting

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Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

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После поединка с Порье бывший чемпион UFC в двух весовых категориях проведет схватку с легендарным боксером, филиппинцем Мэнни Пакьяо. В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

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