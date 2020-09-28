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Пакьяо согласился на бой с Макгрегором. Он пожертвует гонорар на борьбу с коронавирусом

28 сентября, 17:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Звезды бокса и смешанных единоборств планируют встретиться в ринге в начале 2021 года

Похоже, 2021 год порадует любителей зрелищных спортивных шоу. Команда многократного чемпиона мира по боксу 41-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо подтвердила переговоры с бойцом смешанных единоборств 32-летним Конором Макгрегором. Тремя днями ранее Макгрегор объявил о поединке против Пакьяо.

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Впрочем, сначала близкие к Мэнни люди опровергали вероятность поединка с ирландцем, но затем правда вышла на поверхность. Помощник боксера, Джейк Джонсон, рассказал ESPN, что Пакьяо готов ко встрече с ирландцем ради помощи народу своей страны в борьбе с пандемией коронавируса:

"Мы подтверждаем старт переговоров между лагерем Пакьяо и Макгрегором. Все свои бои наш сенатор посвящает благополучию и единству всего филиппинского народа. Он подерется с Конором в следующем году ради всех жертв COVID-19 на Филиппинах. Большая часть его гонорара пойдет на помощь жителям страны, которые пострадали от пандемии".

А позже пришло подтверждение от журналиста Чисанги Малаты того, что тренер Макгрегора по боксу Джон Кавана собирается приступить к работе. Мол, юристы и менеджеры уже начали работу над деталями контрактов, но главное, что оба бойца согласились встретиться.

Позавчера сторона Пакьяо опровергла договоренность о бое с Макгрегором.

Смотрите, что говорила Марина Мороз о Коноре Макгрегоре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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гонорар бой бокс Мэнни Пакьяо смешанные единоборства коронавирус Конор Макгрегор
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