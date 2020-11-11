Возвращение Макгрегора едва не сорвалось из-за жадности "Бриллианта"

Руководство UFC официально подтвердило бой бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и некогда временного чемпиона лиги в легком весе Дастина Порье. Как сообщает MMA Fighting, схватка стала главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе, штат Невада.

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Хотя ранее сегодня сообщалось, что бой может сорваться из-за больших финансовых запросов американца по прозвищу "Бриллиант". Напомним, что именно по этой же причине ранее не состоялся поединок Дастина с Тони Фергюсоном. Но тут, видимо, он пошел на уступки. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу.

Дастин Порье и Конор Макгрегор/Фото MMA Fighting

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Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

После поединка с Порье бывший чемпион UFC в двух весовых категориях проведет поединок с легендарным боксером, филиппинцем Мэнни Пакьяо. В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

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