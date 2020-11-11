Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Возвращение Макгрегора едва не сорвалось из-за жадности "Бриллианта"

11 ноября, 00:34

Елена Павлова Елена Павлова

Порье пришлось уговаривать пойти на уступки ради боя

Руководство UFC официально подтвердило бой бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и некогда временного чемпиона лиги в легком весе Дастина Порье. Как сообщает MMA Fighting, схватка стала главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе, штат Невада.

Реклама

Читайте также: Конор Макгрегор считает себя новым Брюсом Ли

Хотя ранее сегодня сообщалось, что бой может сорваться из-за больших финансовых запросов американца по прозвищу "Бриллиант". Напомним, что именно по этой же причине ранее не состоялся поединок Дастина с Тони Фергюсоном. Но тут, видимо, он пошел на уступки. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу.

Дастин Порье и Конор Макгрегор/Фото MMA Fighting

Дастин Порье и Конор Макгрегор/Фото MMA Fighting

В тренде
"Динамо" разгромлено "Шахтером": видео голов и обзор матча
Реклама

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

После поединка с Порье бывший чемпион UFC в двух весовых категориях проведет поединок с легендарным боксером, филиппинцем Мэнни Пакьяо. В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

Смотрите, что украинский боец UFC Марина Мороз говорила про Конора Макгрегора

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Пуарье
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять