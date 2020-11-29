Бетонщик из Техаса задушил "медведя" в первом раунде и получил за это 50 000 долларов

Этой ночью американский боец Энтони Смит одержал быструю и уверенную победу над Девином Кларком на турнире UFC Vegas 15, который состоялся в Лас-Вегасе. Поединок закончился уже в первом раунде после стремительного удушающего приема Смита. Ранее секс-символ UFC проиграла нокаутом бывшей фигуристке.

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Для 32-летнего Смита эта победа стала уже 34-й в карьере. Правда, предыдущие две схватки он проиграл и находился не в лучшем настроении. А сегодня он еще получил бонус в 50 000 долларов за "шоу вечера". А вот "Бурый медведь" Кларк потерпел пятое поражение в ММА после двух успешных боев.

Энтони Смит / Фото: UFC

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Кстати, Смит, который рос без отца и бросил школу, чтобы пойти работать и помогать матери, вплоть до 2016-го года зарабатывал себе на жизнь профессией бетонщика. Хотя уже с 2008 года выступал в различных турнирах по смешанным единоборствам.

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Напомним, что изначальному плану со-главным поединком турнира должен был стать бой тяжеловесов Кертиса Блэйдса и Деррика Льюиса, однако у Кертиса нашли коронавирус и поединок пришлось отменить.

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