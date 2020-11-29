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Секс-символ UFC проиграла нокаутом бывшей фигуристке. Видео жесткого удара ногой

29 ноября, 07:59

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Джина Мазани нокаутировала Рейчел Остович на турнире UFC Vegas 15

Секс-символ UFC Рейчел Остович потерпела поражение техническим нокаутом на турнире UFC Vegas 15 в Лас-Вегасе. Ее победила Джина Мазани, которая начинала свой путь в спорте в фигурном катании. Бой завершился в третьем раунде после того, как Мазани нанесла удар ногой в живот, Остович согнулась от боли, а рефери принял решение остановить поединок.

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Видео нокаутирующего удара:

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32-летняя Джина Мазани одержала седьмую победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, при четырех поражениях. Ее парень – боец UFC Тим Эллиотт, а родной брат Дэйв Мазани выступает в ММА с 2007 года.

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29-летняя Рейчел Остович, которую называют одной из самых красивых девушек в UFC, проиграла шестой бой из десяти. Недавно Остович анонсировала выход календаря, где она сфотографировалась в бикини. Девушка больше известна благодаря своей внешности, а не результатам в октагоне.

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UFC видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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