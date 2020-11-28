Вот это вырубил! Видео лучшего нокаута турнира MMA в Польше

Польский боец смешанных единоборств Камиль Онищук одержал победу над другим поляком Кристианом Бельски эффектным нокаутом на турнире ММА ACA 114. В третьем раунде Онищук точно пробил ногой в голову сопернику и тот рухнул на канвас. Рефери сразу же остановил бой, а организаторы турнира наградили Онищука бонусом за нокаут вечера.

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Для Онищука эта победа стала восьмой в карьере при одном поражении. Бельски потерпел третье поражение, также на его счету шесть побед.

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