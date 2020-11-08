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40-летний Харитонов грубо вырубил британца в Дубае: видео нокаута

8 ноября, 09:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Российский боец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал яркую победу нокаутом на турнире PaRus Fight Championship в Дубае. В первом раунде Харитонов вырубил англичанина Оли Томпсона мощным хуком справа.

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40-летний Харитонов одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах, также на его счету 7 поражений.

(@sportkzsport)

Напомним, что сегодня ночью белорус Орловский с рекордом победил на турнире UFC ON ESPN 17. В главном поединке турнира бразилец Гловер Тейшейра победил своего соотечественника Тиаго Сантоса.

А "Кинг Конг" Ортис вернулся на ринг и за 46 секунд нокаутировал соперника. Кубинец закрыл свое поражение от Деонтея Уайлдера. В соперниках у Ортиса был малоизвестный американец Александр Флорес.

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нокаут смешанные единоборства Сергей Харитонов видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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