Боец MMA спас раненого полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене

Спортсмен помог раненому полицейскому, а затем отвез в безопасное место пожилую женщину

Австрийский боец смешанных единоборств турецкого происхождения Микаил Озен помог раненому полицейскому и пенсионерке во время теракта в Вене. По информации издания Hurryiet, Озен увидел, что террорист стреляет в полицейского. Вместе с другом Реджепом Гюльтикеном они подбежали к раненому и помогли ему добраться к машине.

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Затем они отвезли в безопасное место пожилую женщину, а после этого отправились давать показания в полицейский участок. Герои признались, что сначала подумали, что происходящее на улице – съемки фильма.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошел ряд террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. В результате стрельбы по людям у синагоги погибли семь человек. Всего во время этих атак пострадали не менее 15 человек.

Погибшему парню, устроившему теракт в Вене, было 20 лет. У него были северно-македонские корни и двойное гражданство – австрийское и македонское.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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