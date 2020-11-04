Конор Макгрегор считает себя новым Брюсом Ли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор считает себя современным Брюсом Ли, который был выдающимся мастером боевых искусств. Ранее Макгрегор отреагировал на завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова.

"Первым был Брюс Ли. Теперь это Конор Макгрегор", – написал ирландец на своей страничке в Twitter, а потом процитировал Ли: "Впитывай полезное, отбрасывай бесполезное и добавляй свое".

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В октябре Конор Макгрегор назвал дату своего возвращения в клетку, хотя в июне в третий раз объявил о завершении карьеры. Так, 23 января у ирландского бойца запланирован реванш с Дастином Порье. В 2014-м Конор нокаутировал американца в первом раунде.

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

После чего бывший чемпион UFC в двух весовых категориях проведет поединок с легендарным боксером филиппинцем Мэнни Пакьяо. В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

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А в своей последней схватке, в январе 2020 года, Конор за 40 секунд разобрался с Дональдом Серроне.

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Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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