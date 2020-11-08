"Кинг Конг" Ортис вернулся на ринг и за 46 секунд нокаутировал соперника

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе кубинец Луис Ортис одержал легкую победу в проходном поединке против малоизвестного американца Александра Флореса. Бой завершился уже спустя 46 секунд. Ортис, казалось, нанес несильный удар в корпус соперника, однако тот камнем рухнул на канвас и едва смог подняться, корчась от боли, когда рефери уже просигнализировал о конце боя.

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Ортис одержал 32-ю победу на профессиональном ринге. Он впервые вернулся на ринг после поражения Деонтею Уайлдеру в ноябре 2019 года. Тогда кубинец был отправлен в глубокий нокаут в седьмом раунде. Кстати, Ортис входит в ТОП-10 лучших супертяжеловесов по версии The Ring, куда не включили Александра Усика.

Флорес потерпел третье поражение в профи при 18 победах. В его послужном списке есть поединки против таких боксеров как Джозеф Паркер и Марльз Мартин – обоим он проиграл.

Усик и Чисора в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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