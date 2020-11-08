Белорус Орловский с рекордом победил на турнире UFC ON ESPN 17: все результаты

На счету Орловского теперь 19 побед в UFC. Лидирует по этому показателю Дональд Серроне

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, представляющий США, одержал победу над канадцем Таннером Босером на турнире UFC ON ESPN 17 в Лас-Вегасе. Бой продлился все три раунда и завершился победой 41-летнего бойца единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.

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Орловский обновил рекорд по количеству побед в UFC в тяжелом весе – на счету белоруса 19 побед в промоушене, а в целом он одержал 30-ю викторию в смешанных единоборствах.

Отметим, что больше всего побед в UFC имеет Дональд Серроне. На счету американца, который не так давно с треском проиграл Конору Макгрегору, 23 победы в UFC.

В главном поединке турнира UFC ON ESPN 17 бразилец Гловер Тейшейра победил своего соотечественника Тиаго Сантоса. В третьем раунде Тейшейра отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий прием, после чего Сантос вынужден был сдаться.

Результаты других боев:

Раони Барселос (16-1) победил Халида Таха (13-3) единогласным решением судей.

Гига Чикадзе (12-2) нокаутировал Джеймса Краузе-Симмонса (7-3) в первом раунде (3:51).

Янь Сяонань (13-1) победила Клаудиу Гаделья (18-5) единогласным решением судей.

Тревин Гилс (13-2) нокаутировал Бевона Льюиса (7-3) в третьем раунде (1:26).

Александер Романов (13-0) победил Маркоса Рожерио да Лиму (17-7) техничным сабмишном в первом раунде (4:48).

Даррен Элкинс (25-9) победил Луиса Эдуардо Гарагорри (13-2) сабмишном в третьем раунде (2:22).

Макс Гриффин (16-8) нокаутировал Рамиза Брахимая (8-3) в третьем раунде (2:03).

Густаво Лопес (12-5) победил Энтони Бирчака (16-7) самбишном в первом раунде (2:43).

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