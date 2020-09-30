"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов

Киевляне обыграли дома "Гент" 3:0 и, впервые с 2016 года, выступят в основной сетке самого престижного еврокубка

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над "Гентом" со счетом 3:0 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, обыграв бельгийский клуб по сумме двух встреч 5:1, киевляне вышли в групповой раунд ЛЧ впервые с 2016 года.

Реклама

- Мы полностью контролировали игру, пока выполняли то, о чем договаривались: действовали компактно, строго. Но после третьего гола ребята расслабились, каждый делал на поле совершенно не то, что было нужно, – посетовал Мирча Луческу. – В результате соперник перехватил преимущество, создал несколько моментов, начал подавать угловые, а это козырь "Гента".

Меня не устроили последние 30 минут игры в нашем исполнении. Не помогли и замены. Мы упустили нити игры, и соперник создал те моменты, которые вы видели.

Перед матчем обратил внимание футболистов на четыре сильные стороны "Гента". Первое: длинные передачи. Второе: перехваты в центре поля и быстрые контратаки. Третье: правый фланг "Гента", через который идут атаки и опасные подачи к воротам. Четвертое: стандартные положения, важно было не допускать их. Со всем этим мы справлялись примерно до 60-й минуты. В частности, если не ошибаюсь, в этом отрезке матча "Гент" подал лишь один угловой. А после 3:0 ребята расслабились и позволили сопернику очень многое, что мне очень не понравилось. Каждый футболист старался себя показать, сделать что-то индивидуально. В итоге, мячи терялись, и соперник нас переигрывал.

Ну а Жора Бущан сделал свое дело. Моментов у его ворот хватило бы на пять матчей.

Реклама

Я поздравляю ребят и всех с выходом в Лигу чемпионов. Позади тяжелые два месяца работы. Мы стремились к этому результату, несмотря на все проблемы. Было очень много травмированных, много изменений и неясностей. Мы через все это прошли. Последние 20-30 минут сегодняшнего матча не смазали общей картины. При этом в первом тайме мы могли забить намного больше мячей. И три, и четыре, и даже пять.

- Что вы сказали Вербичу и Цыганкову перед их выходом на замену?

- Я хорошо знаю психологию футболистов. Выйдя на поле при счете 3:0, они хотели себя проявить, показать. Когда результат матча более напряженный, то футболисты иначе входят в игру. В следующий раз будет получше.

- Понимаете ли вы, что с каждым успехом "Динамо" от вас будут требовать еще большего? Готовы ли вы к этому?

- (смеется). Это абсолютно нормально. Я для того здесь и нахожусь, чтобы побеждать. Чтобы создать боеспособную команду, которая будет побеждать.

Конечно, победа дает энтузиазм, хочется жить, тренироваться. И нормально, чтобы ты желал себе новых побед. Я доволен тем, как мы прошли этот период. Мы забили 18 мячей. Считаю, что свою работу мы выполнили качественно. Надеюсь, что и в дальнейшем так будет.

В тренде Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

В общем, на данный момент я всем доволен. Хотя, повторюсь, нам было нелегко. Учитывайте количество травмированных футболистов на момент начала нашей работы. Были, в том числе, и психологические проблемы: та большая разница в очках между первым и вторым местом по итогам прошлого чемпионата не прошла для футболистов бесследно. В этих условиях мы добились очень хороших результатов, – цитирует Мирчу Луческу dynamo.kiev.ua.

Реклама

Мирча Луческу / Фото: Dynamo.kiev.ua

Отметим, что впервые за пять лет в группе Лиги чемпионов выступят две украинские команды. В предыдущий раз "Динамо" и "Шахтер" вместе играли на групповом этапе в сезоне 2015/2016 годов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября в швейцарском Ньоне. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Благодаря высокому клубному рейтингу "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" будет жеребится из третьей.

Обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама