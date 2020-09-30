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Матч "Динамо" – "Гент" в цифрах: статистика не в пользу команды Луческу

30 сентября, 00:32

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

"Гент" превзошел "Динамо" в основных статистических показателях, но разгромно проиграл

"Динамо" обыграло "Гент" 3:0 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это означает, что киевляне после трех сезонов без престижного еврокубка снова сыграют в групповом этапе ЛЧ.

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При этом статистика матча показывает... преимущество "Гента"! Вот показатели в пользу бельгийского клуба:

  • 5:12 удары в створ ворот
  • 3:9 угловые
  • 48% – 52% владение мячом
  • 72% – 79% точность передач
  • 410:481 передачи
  • 297:379 точные передачи

При этом футболисты киевского клуба больше бегали – дистанция всех игроков "Динамо" составила 111.1 км, у "Гента" эта цифра составляет 106.8 км. Команда Мирчи Луческу не получила ни одной желтой карточки, соперник трижды был наказан "горчичником", да и вообще "Динамо" меньше фолило (14:21 по нарушениям правил).

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Обзор матча "Динамо" – "Гент" 3:0

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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статистика Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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