Матч "Динамо" – "Гент" в цифрах: статистика не в пользу команды Луческу

"Гент" превзошел "Динамо" в основных статистических показателях, но разгромно проиграл

"Динамо" обыграло "Гент" 3:0 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это означает, что киевляне после трех сезонов без престижного еврокубка снова сыграют в групповом этапе ЛЧ.

Реклама

При этом статистика матча показывает... преимущество "Гента"! Вот показатели в пользу бельгийского клуба:

5:12 удары в створ ворот

3:9 угловые

48% – 52% владение мячом

72% – 79% точность передач

410:481 передачи

297:379 точные передачи

При этом футболисты киевского клуба больше бегали – дистанция всех игроков "Динамо" составила 111.1 км, у "Гента" эта цифра составляет 106.8 км. Команда Мирчи Луческу не получила ни одной желтой карточки, соперник трижды был наказан "горчичником", да и вообще "Динамо" меньше фолило (14:21 по нарушениям правил).

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Обзор матча "Динамо" – "Гент" 3:0

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама