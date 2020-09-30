Матч "Динамо" – "Гент" в цифрах: статистика не в пользу команды Луческу

"Динамо" обыграло "Гент" 3:0 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это означает, что киевляне после трех сезонов без престижного еврокубка снова сыграют в групповом этапе ЛЧ.
При этом статистика матча показывает... преимущество "Гента"! Вот показатели в пользу бельгийского клуба:
- 5:12 удары в створ ворот
- 3:9 угловые
- 48% – 52% владение мячом
- 72% – 79% точность передач
- 410:481 передачи
- 297:379 точные передачи
При этом футболисты киевского клуба больше бегали – дистанция всех игроков "Динамо" составила 111.1 км, у "Гента" эта цифра составляет 106.8 км. Команда Мирчи Луческу не получила ни одной желтой карточки, соперник трижды был наказан "горчичником", да и вообще "Динамо" меньше фолило (14:21 по нарушениям правил).
Обзор матча "Динамо" – "Гент" 3:0
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк