"Волки" не пустили Зальцбург в плей-офф Лиги чемпионов

Вольфсбург нанес поражение Зальцбургу и сохранил интригу в группе G. Все команды претендуют на выход в 1/8 финала

Вебер забил красивый гол, но это не помогло австрийцам / Фото: REUTERS

2 ноября стартовал четвертый тур Лиги чемпионов. В группе G встретились Вольфсбург и Зальцбург.

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Гостям была нужна победа, чтобы досрочно выйти в 1/8 финала, хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Это Ридле Баку нанес точный удар в нижний угол.

Австрийцы отыгрались еще в первом тайме. Максимилиан Вебер отличился после исполнения штрафного удара.

А после перерыва "Волки" вырвали победу благодаря Лукасу Нмеча, который отправил мяч в "девятку".

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Вольфсбург – Зальцбург – 2:1

Голы: Баку (3), Нмеча (60) – Вебер (30)

Победа Вольфсбурга окончательно запутала ситуацию в турнирной таблице. Все команды имеют шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В другом матче этой группы сегодня встретятся Севилья и Лилль.