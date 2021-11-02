"Вовки" не пустили Зальцбург до плей-офф Ліги чемпіонів

Вольфсбург завдав поразки Зальцбургу і зберіг інтригу у групі G. Усі команди претендують на вихід до 1/8 фіналу

Вебер забив красивий гол, але це не допомогло австрійцям / Фото: REUTERS

2 листопада стартував четвертий тур Ліги чемпіонів. У групі G зустрілися Вольфсбург та Зальцбург.

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Гостям була потрібна перемога, щоб достроково вийти до 1/8 фіналу, господарі відкрили рахунок уже на 3-й хвилині. Це Рідле Баку завдав точний удар у нижній кут.

Австрійці відігралися ще у першому таймі. Максиміліан Вебер відзначився після штрафного удару.

А після перерви "Вовки" вирвали перемогу завдяки Лукасу Нмеча, який відправив м'яч у "дев'ятку".

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Вольфсбург – Зальцбург – 2:1

Голи: Баку (3), Нмеча (60) – Вебер (30)

Перемога Вольфсбурга остаточно заплутала ситуацію у турнірній таблиці. Усі команди мають шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

В іншому матчі цієї групи сьогодні зустрінуться Севілья та Лілль.