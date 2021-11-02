Севилья – Лилль: когда начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

Обе команды сохраняют шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч завершился без голов / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября начнется четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов: расписание, результаты и котировки всех поединков. В группе G встречаются испанская Севилья и французский Лилль.

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Кто фаворит. Аналитики букмекерских контора считают, что у испанцев больше шансов выиграть сегодня. Котировки на победу Севильи – 1.57, на ничью – 3.95, на победу Лилля – 6.80.

История противостояния. Это будет пятая встреча команд в еврокубках. Три поединка прошли в Лиге Европы: две победы Лилля и один раз выиграла Севилья.

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А в прошлом туре Лиги чемпионов была зафиксирована ничья – 0:0.

Турнирные расклады. В этой группе Зальцбург выйдет в 1/8 финала в случае победы над Вольфсбургом. Сохраняют шансы на вторую путевку в плей-офф ЛЧ и Севилья с Лиллем.