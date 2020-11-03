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Тренер "Боруссии" уверен, что "Шахтеру" не удастся его удивить

3 ноября, 19:00

Елена Павлова Елена Павлова

В Киеве команда Розе будет биться за первое место в группе

Главный тренер "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе рассказал, что ожидает от предстоящего матча 3-го тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" в Киеве. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Боруссия" с видео голов и самыми интересными подробностями поединка уже доступна на нашем сайте.

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"Будем биться за первое место в группе. Мы наблюдали за игрой "Шахтера" в пятницу и видели, что они сделали четыре изменения. Но, считаю, что удивить составом нас не удастся. Скорее всего, увидим от "Шахтера" микс того, что он демонстрировал во встречах с "Реалом" и "Интером", – заявил Марко Розе ТК "Футбол".

Марко Розе со своими футболистами

Марко Розе со своими футболистами / Фото: Reuters

Ранее мы также писали про три причины, почему нужно смотреть матч "Шахтер" – "Боруссия" в Лиге чемпионов. "Горняки" уже приучили своих болельщиков к сюрпризам.

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А Луиш Каштру признался, что из-за COVID-19 у игроков "Шахтера" были осложнения с легкими и сердцем. Тренер "горняков" также рассказал, какой сегодня ожидает увидеть "Боруссию" М.

Смотрите, как "Шахтер" играл против "Мариуполя"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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тренер Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах
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