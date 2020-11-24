Станут ли игроки сборной Швейцарии в составе "Боруссии" мотивацией для "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко перед вылетом "горняков" в Германию рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игре с менхенгладбахской "Боруссией". Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 ноября в 19:55 по Киеву.

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"Я не просчитывал, в каких матчах еще нужно взять очки, чтобы выйти в плей-офф. Ведь в такой группе сложно что-то предсказать. Уровень всех команд высокий, и никто не может знать, что будет в следующей игре. Мы это видим по результатам. В каждом матче должны выходить и думать только о победе, чтобы выполнять свою задачу", – цитирует Степаненко сайт "Шахтера".

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также полузащитник признался, станет ли дополнительной мотивацией в завтрашнем матче тот факт, что цвета "Боруссии" защищают футболисты сборной Швейцарии, с которой так и не смогла сыграть Украина в Лиге наций. Поединок 6 тура отменил врач кантона Люцерн из коронавируса в составе "сине-желтых".

"Лига чемпионов – это совсем другой турнир. Настроение нормальное, понимаем, какое бы решение УЕФА ни принял, от нас уже мало что зависит. Мы были готовы играть тогда, и сейчас готовы, если встречу перенесут. Но теперь мы представляем интересы клуба и решаем задачи в другом турнире", – отметил Тарас.

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Тарас Степаненко в самолете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что после трех туров "Шахтер" идет на втором месте в группе с 4 очками, отставая от "Боруссии" из Менхенгладбаха на один балл.

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