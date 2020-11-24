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Каштру рассказал, как "Шахтер" в гостях будет побеждать "Боруссию"

24 ноября, 14:55

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" готовят Гладбаху прессинг и атаку, которых не было в игре дончан в киевском матче ЛЧ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким образом "горняки" в завтрашнем матче Лиги чемпионов против "Боруссии" в Менхенгладбахе будут реабилитироваться за поражение 0:6 от этого немецкого клуба, которое потерпели тремя неделями ранее в Киеве.

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"0:6 дома от "Боруссии" – это болит и просто так не заживает. Больно ли мне от того матча? Больно. Повлияет ли это на завтрашний матч? Нет. Если я назову все проблемы прошлого матча, то открою вам карты на предстоящий. Я лишь скажу, что в Киеве мы не прессинговали и у нас не было какого-либо типа попыток добраться до ворот соперника. Завтра в Менхенгладбахе нужно прибавить в этих двух моментах"

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, против "Шахтера" 25 ноября, скорее всего, не сыграет автор хет-трика в киевском матче – французский форвард "Боруссии" Алассан Плеа, у которого был диагностирован COVID-19.

"Футболисты других команд, которые не сыграют против нас, – это нас и не радует, и не расстраивает. Мы фокусируемся на своей команде, а у нас девять игроков, которые не могут помочь сейчас. Соглашусь ли я на ничью? Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Если же игра будет развиваться так, что более справедливой будет ничья, – я это приму. Чтобы выйти в 1/8 Лиги чемпионов, нам нужно выиграть у "Интера" или "Реала". Ничья с "Боруссией" – неплохо, но мы будем стремиться победить"

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Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, матч с "Боруссией" 25 ноября "Шахтер" проведет без Каштру на скамейке. Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры за задержку начала поединка с "Интером".

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
3
1
2
0
10
4
6
5
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
3
8
-5
4
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Боруссии" в Киеве

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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