"Шахтер" улетел в Германию без Тайсона, но вернулись Марлос и Бондарь

Сегодня после обеда донецкий "Шахтер" улетел в Германию, где завтра проведет поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Матч начнется в 19:55 по Киеву. На выезд наставник "горняков" Луиш Каштру взял 20 игроков – сообщил Twitter "оранжево-черных". Ранее Каштру рассказал, как чемпион Украины в гостях будет побеждать "Боруссию".

Реклама

Поскольку вчера все футболисты "Шахтера" слали негативные тесты на коронавирус, в заявку на матч в Германии попали Марлос и Валерий Бондарь. Однако по отдельной программе все еще работает Тайсон, который пропускал в субботу матч "Шахтера" с "Александрией" (1:1). И еще восстанавливаются после повреждений Давид Хочолава и Дентиньо. Они пока не помогут команде.

Заявка "Шахтера":

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Судаков, Майкон.

Нападающие: Мораес, Фернандо.

Ранее мы писали, что защитнику "Шахтера" Кривцову предлагали сменить гражданство.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" играл против "Боруссии" в Киеве

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама