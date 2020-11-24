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"Шахтер" улетел в Германию без Тайсона, но вернулись Марлос и Бондарь

24 ноября, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

На выезд наставник "горняков" Луиш Каштру взял 20 футболистов

Сегодня после обеда донецкий "Шахтер" улетел в Германию, где завтра проведет поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Матч начнется в 19:55 по Киеву. На выезд наставник "горняков" Луиш Каштру взял 20 игроков – сообщил Twitter "оранжево-черных". Ранее Каштру рассказал, как чемпион Украины в гостях будет побеждать "Боруссию".

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Поскольку вчера все футболисты "Шахтера" слали негативные тесты на коронавирус, в заявку на матч в Германии попали Марлос и Валерий Бондарь. Однако по отдельной программе все еще работает Тайсон, который пропускал в субботу матч "Шахтера" с "Александрией" (1:1). И еще восстанавливаются после повреждений Давид Хочолава и Дентиньо. Они пока не помогут команде.

Заявка "Шахтера":
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Судаков, Майкон.
Нападающие: Мораес, Фернандо.

Ранее мы писали, что защитнику "Шахтера" Кривцову предлагали сменить гражданство.

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Смотрите, как "Шахтер" играл против "Боруссии" в Киеве

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Марлос Боруссия Менхенгладбах заявка Валерий Бондарь
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