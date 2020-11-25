"Шахтер" во второй раз уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов

"Горняки" за два матча ни разу не огорчили вратаря "Боруссии"

Донецкий "Шахтер" и во второй раз уступил "Боруссии" из Менхенгладбах в Лиге чемпионов. Матч четвертого тура группового этапа завершился уверенной победой немецкого клуба. Мы проводили онлайн матча "Боруссия" – "Шахтер" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Неприятности для команды Луиша Каштру начались на 17-й минуте, когда Сергей Кривцов завалил в собственной штрафной Маркуса Тюрама, а Ларс Штиндль уверенно реализовал пенальти.

Затем Нико Эльведи выиграл верховую борьбу во время подачи углового и головой пробил точно в угол, а перед самым перерывом Брель Эмболо забил гол-красавец ударом ножницами через себя.

Второй тайм оказался не таким результативным. Ближе к концу встречи еще один "Боруссии" забил Оскар Вендт – 4:0. "Шахтер" остался на второй строчке в турнирной таблице B, однако точно опустится на одну строчку при любом результате матча между "Интером" и "Реалом", который начнется в 22:00.

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