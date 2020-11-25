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"Шахтер" во второй раз уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов

25 ноября, 21:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" за два матча ни разу не огорчили вратаря "Боруссии"

Донецкий "Шахтер" и во второй раз уступил "Боруссии" из Менхенгладбах в Лиге чемпионов. Матч четвертого тура группового этапа завершился уверенной победой немецкого клуба. Мы проводили онлайн матча "Боруссия" – "Шахтер" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Неприятности для команды Луиша Каштру начались на 17-й минуте, когда Сергей Кривцов завалил в собственной штрафной Маркуса Тюрама, а Ларс Штиндль уверенно реализовал пенальти.

Затем Нико Эльведи выиграл верховую борьбу во время подачи углового и головой пробил точно в угол, а перед самым перерывом Брель Эмболо забил гол-красавец ударом ножницами через себя.

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Второй тайм оказался не таким результативным. Ближе к концу встречи еще один "Боруссии" забил Оскар Вендт – 4:0. "Шахтер" остался на второй строчке в турнирной таблице B, однако точно опустится на одну строчку при любом результате матча между "Интером" и "Реалом", который начнется в 22:00.

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Групповой этап
Группа B
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
14
4
10
8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
4
1
1
2
3
12
-9
4
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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