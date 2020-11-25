"Ливерпуль" – "Аталанта": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 25 ноября, на легендарном стадионе "Энфилд" проходит матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Аталанта". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео голов, яркими фото и комментариями.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АТАЛАНТА"

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Отметим, что победа досрочно, за два тура до финиша группового раунда, гарантирует сегодня "Ливерпулю" путевку в 1/8 Лиги чемпионов. Но и "Аталанте", которой сегодня из-за заражения коронавирусом не поможет Руслан Малиновский, нужны три очка в борьбе с "Аяксом" за вторую путевку в плей-офф ЛЧ.

Напомним, что три недели назад "Ливерпуль" разгромил "Аталанту" на ее поле со счетом 5:0.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ЛИВЕРПУЛЬ": Алиссон; Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон; Джонс, Вейналдум, Жота, Фирмино, Мане; Салах﻿

Не сыграют: ван Дейк (колено), Гомес (колено), Александер-Арнолд (задняя мышца бедра)

Под вопросом: Хендерсон (бедро), Тьяго Алькантара (колено), Окслейд-Чемберлен (колено), Кейта (задняя мышца бедра), Шакири (мышечная травма)

"АТАЛАНТА": Голлини; Толой, Паломино, Джимшити; Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес; Сапата, Муриэль

Не сыграют: Кальдара (колено), Депаоли (приводящая мышца), Малиновский (болезнь), Пашалич (таз)

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АТАЛАНТА":

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Юрген Клопп / Фото: Reuters

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп: "Аталанта" опасна, даже когда не хочет ничего доказать. В Италии мы провели выдающийся матч. Все сделали правильно, все сложилось. Мы знаем, что тот поединок не имеет никакого отношения к предстоящему. У бергамасков – топ-команда со своим собственным стилем. Не жду легкой жизни"

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини: "Нам противостоит великая команда, так что поединок обещает быть сверхтрудным. "Ливерпуль" делает экстраординарные вещи. Для нас же само участие в Лиге чемпионов – уже большое достижение. Матч с "Ливерпулем" – само по себе достижение вне зависимости от результата. Но мы, конечно, хотим показать хорошую игру. И у нас есть все условия для того, чтобы это сделать"

"ЛИВЕРПУЛЬ – "АТАЛАНТА":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Ливерпуль" называют фаворитом предстоящего матча. На его победу установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.55, на победу "Аталанты" – 5.00. Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов поединка следующая: выигрыш хозяев – 60%, ничья – 21%, выигрыш гостей – 19%. Наиболее реальным из всех возможных называется счет 2:1 в пользу английского клуба.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АТАЛАНТА":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Ливерпуль" – "Аталанта" в среду, 25 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Аталанта" перед матчем с "Ливерпулем" играла в Серии А со "Специей"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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