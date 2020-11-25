"Шахтеру" нужно бояться Тюрама, а "Боруссии" – Мораеса: прогноз на матч Лиги чемпионов

Украинский клуб попытается выйти в лидеры своей группы

Сегодня у донецкого "Шахтера" есть шанс взять реванш у "Боруссии" Менхенгладбах за домашнее поражение 0:6 и выйти в лидеры своей группы. Поединок в Германии начнется в 19:55. Онлайн "Боруссия" – "Шахтер" доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, а также с фото и видео голов и лучших моментов встречи.

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Фаворитом матча на "Боруссия-Парк" аналитики называют немецкую команду. На ее победу установлен коэффициент 1.59, на ничью – 4.65, на победу "Шахтера" – 5.30. Иными словами, вероятность выигрыша хозяев оценивают в 61%, ничейного исхода – в 21%, а успех гостей – в 18%. Наиболее реальным счетом букмекеры называют 2:1 в пользу "Боруссии".

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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У немцев самые высокие шансы забить у Маркуса Тюрама – коэффициент 1.95 на гол сына известного французского защитника. У "Шахтера" стоит остерегаться Жуниора Мораеса – 2.62.

Мы также давали расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов. Сегодня восемь поединков закрывают 4-й тур группового раунда ЛЧ.

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