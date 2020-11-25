"Боруссия" – "Шахтер": во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций поединка четвертого тура группового раунда ЛЧ в Менхенгладбахе – на ТВ и в интернете

Сегодня "Шахтер" проведет матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Горняков" ждет противостояние с "Боруссией" из Менхенгладбаха на ее поле. Начало поединка в Германии – в 19:55 по киевскому времени. Онлайн "Боруссия" – "Шахтер" с видео голов доступен на нашем сайте.

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"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Боруссия" – "Шахтер" в Менхенгладбахе в среду, 25 ноября, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Фаворитом матча аналитики называют немецкую команду. На ее победу установлен коэффициент 1.59, на ничью – 4.65, на победу "Шахтера" – 5.30. Иными словами, вероятность выигрыша хозяев оценивают в 61 процент, ничейного исхода – в 21 процент, а выигрыша гостей – в 18 процентов. Наиболее реальным счетом букмекеры называют 2:1 в пользу "Боруссии".

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Однако "Шахтер" намерен увезти из Германии очки. "От того, наберем ли мы очки и сколько, зависит дальнейшее участие в еврокубках. Попытаемся выжать из этого матча максимум", – говорит защитник "горняков" Сергей Кривцов.

Напомним, три недели назад "Шахтер" проиграл "Боруссии" в Киеве 0:6. Тем не менее "горняки" пока занимают "проходное" второе место в своей группе Лиги чемпионов, всего на очко отставая от лидирующих гладбахцев и опережая по личным встречам "Реал".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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