Сегодня во втором поединке группы В миланский "Интер" примет мадридский "Реал". Матч 4-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 на "Джузеппе Меацца". И итальянская команда, которая неожиданно оказалась на дне таблицы, остро нуждается в победе. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми интересными подробностями встречи в Милане, яркими фото и видеоповторами.

"Интер" – "Реал"

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Как подходят к матчу

Не позавидуешь Антонио Конте, который летом довел "Интер" до финала Лиги Европы, а теперь должен вытаскивать команду с последнего места в группе Лиги чемпионов. Так как в трех турах она набрала лишь два очка. Три недели назад итальянцы уступили "Реалу" 2:3 и если сегодня вновь проиграют, то шансы на выход в плей-офф ЛЧ останутся минимальные.

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Из-за коронавируса и других травм "Интеру" в этом матче не помогут Александар Коларов, Марцело Брозович, Стефано Сенси и резервный голкипер Даниэле Паделли. Зато отличную форму набрал форвард Ромелу Лукаку, который забивает практически в каждом матче.

Однако и Зинедин Зидан пока не может расслабиться. Да, сейчас "Реал" делит второе-третье место с "Шахтером", уступая ему лишь по дополнительным показателям, но мадридцы окажутся в крайне затруднительном положении при неудачном исходе поединка в Милане. Поэтому сегодня соперники костьми лягут ради победы. Тем более в последнем туре Ла Лиги "сливочные" не сумели одолеть "Вильярреал" – 1:1.

К тому же у "Реала" есть кадровые проблемы. Зидан не сможет рассчитывать на Серхио Рамоса, Карим Бензема, Каземиро, Федерико Вальверде и Эдер Милитао, а Лука Йокич заразился ковидом в сборной Сербии. Зато, как отмечают испанские СМИ, появился шанс у бельгийского атакующего полузащитника Эдена Азара. Игровое время теперь получит и Мариано Диас.

Статика личных встреч и результаты последних матчей

Кстати, "Интер" никогда не проигрывал дома мадридскому "Реалу".

Что говорили перед матчем

Тренер "Интера" Антонио Конте: "Мы должны выигрывать сегодня. Других вариантов нет. Осталось три матча. Чтобы выйти, нам нужно набрать по меньшей мере 7 очков, а то и выиграть все три оставшихся встречи в, возможно, самой трудной группе. Мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые показали. Надо думать, как можем прибавить. По сравнению с прошлым сезоном мы значительно увеличили владение, но стали позволять соперникам создавать слишком много моментов".

Антонио Конте / Фото: Reuters

Тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Мы много работаем, чтобы улучшить свою игру и в защите, и в нападении. В футболе бывает так, что все получается, а порой ничего не складывается. Наверное, сейчас у нас вторая ситуация. Но не только у нас. С момента нашей победы в финале Лиги чемпионов на "Сан-Сиро" прошло четыре года. Это были четыре года учебы. Но как человек я вряд ли изменился. Я по-прежнему обожаю тренерское дело".

Зинедин Зидан и Эден Азар / Фото: Reuters

Что думают букмекеры

У аналитиков контор небольшим фаворитом этой встречи является "Интер", которому уже просто некуда отступать. На победу итальянской команды можно поставить с коэффициэнтом 2.15, на ничью – 3.60, на успех "Реала" – 3.25. Однако самый популярный счет – 1:1 – 6.50.

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