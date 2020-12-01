"Шахтер" – "Реал": во сколько начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок пятого тура ЛЧ на НСК "Олимпийский" начнется в 19:55 и будет показан на ТВ и в интернете

Во вторник, 1 декабря, в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает в Киеве самый титулованный клуб мира мадридский "Реал". Начало поединка, который состоится без зрителей на НСК "Олимпийский", в 19:55. Онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Реал" с видео голов пройдет на нашем сайте.

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"ШАХТЕР" – "РЕАЛ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч "Шахтер" – "Реал" во вторник, 1 декабря, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть поединок в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV.

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В поединке против "Реала" "Шахтер" попытается прервать череду крупных поражений от гладбахской "Боруссии" (0:6 и 0:4). Если "горнякам" это не удастся, Мадрид досрочно выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а дончанам останется бороться с "Интером" за третье место в группе и пропуск в 1/16 Лиги Европы.

Отметим, что фаворитом матча на НСК "Олимпийский" букмекеры называют "Реал". На его победу установлен коэффициент 1.47, на ничью – 5.30, на победу "Шахтера" – 6.10. Иными словами, вероятность выигрыша мадридцев оценивается в 66 процентов, ничьей – в 18 процентов, выигрыша дончан – в 16 процентов. Наиболее вероятными результатами букмекеры считают 2:1 и 2:0 в пользу испанского клуба.

Луиш Каштру и Зинедин Зидан / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов, в октябре, "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" на его поле со счетом 3:2.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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