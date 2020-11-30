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Зидан рассказал о шансах украинца Лунина в "Реале"

30 ноября, 23:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Французский тренер испанской команды доволен самоотдачей нашего вратаря

Во вторник вечером "Шахтер" сыграет против "Реала" в Лиге чемпионов. Для обоих команд она имеет важное значение в плане продолжения выступлений в плей-офф. Сегодня соперники провели пресс-конференции. Читайте, что сказал Зинедин Зидан – о матче "Шахтер" – "Реал": "Завтрашняя игра будет для нас финалом".

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Также французский наставник "сливочных" высказал свое мнение об украинском вратаре Андрее Лунине. Зидан дипломатично обошел замечание о ляпах Тибо Куртуа как в составе "Реала", так и сборной Бельгии. Его слова приводит сайт "Шахтера":

"Я очень доволен Андреем. Он находится в обойме первой команды и хорошо тренируется. Ему просто нужно быть готовым в любой момент сыграть и использовать свой шанс".

Пока что 21-летний уроженец Харьковской области в официальных матчах за "Реал" не играл. После двух лет аренды с лета 2020 года он тренируется с "королевским" клубом. В понедельник он также занимался с командой на киевском "Олимпийском".

Сегодня "Реал" прилетел на матч с "Шахтером" с Луниным, но без Рамоса.

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Вспомним, как Андрей Лунин сыграл за сборную в матче Польша – Украина:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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футбол Шахтер Донецк Реал Мадрид Зинедин Зидан Тибо Куртуа Андрей Лунин
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