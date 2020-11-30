"Реал" прилетел в гости к "Шахтеру" с Луниным, но без Рамоса (видео)

Матч Лиги чемпионов пройдет на киевском "Олимпийском" во вторник

Уже завтра "Шахтер" проведет пятый матч группового этапа самого престижного клубного турнира планеты. Подопечные Луиша Каштру примут в столице мадридский "Реал". Сегодня после обеда испанский гранд прибыл в Украину. Напомним, судить матч "Шахтер" – "Реал" будет фартовый для "горняков" терапевт.

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Об удачном приземлении в аэропорту сообщил официальный Twitter "Реала".

Зинедин Зидан привез с собой 21 футболиста, среди которых – и украинский вратарь Андрей Лунин. Из-за травм в вояж не отправились шестеро игроков, в том числе – защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль, форвард Лука Йович. Узнайте о том, что Азар получил восьмую травму за 16 месяцев в "Реале". Мадридцы отрапортовали о прибытии видеороликом, поприветствовав Украину.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Марсело, Милитао, Варан, Начо, Менди, Чуст.

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Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго.

Встреча начнется завтра в Киеве в 19:55. Читайте также: Куртуа снова привез гол в ворота "Реала".

Вспомним, как "Реал" обыграл "Интер" на прошлой неделе:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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