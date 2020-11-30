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"Игра с "Шахтером" будет для "Реала" финалом": Зинедин Зидан – о матче Лиги чемпионов

30 ноября, 19:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве во вторник, начало – в 19:55

Сегодня днем мадридская команда прибыла в Украину на матч Лиги чемпионов. Как известно, "Реал" прилетел в гости к "Шахтеру" с Луниным, но без Рамоса. После поселения в гостиницу в центре Киева гости из Испании провели пресс-конференцию.

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан говорил немного, оставаясь серьезным. Его слова приводит официальный сайт клуба:

"Мы знаем, что все находится в наших руках. Для нас завтра – своеобразный финал. Матч с "Шахтером" – самый важный для нас на групповом этапе. Это игра за шесть очков. Мы должны думать только об этом, и не о каких других матчах в группе.

У нас часто бывали сложные моменты, но мы их всегда преодолевали. Нужно преодолеть и на этот раз. Игроки знают, каково это играть за "Реал Мадрид". У них всегда есть желание побеждать".

Узнайте, что судить матч "Шахтер" – "Реал" будет фартовый для "горняков" терапевт.

Вспомним, как "Шахтер" обыгрывал "Реал" в Мадриде в октябре:

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В чемпионате Испании Куртуа снова привез гол в ворота "Реала".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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