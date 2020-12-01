"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 1 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах проходит матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" принимает мадридский "Реал". Начало поединка – в 19:55. Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ШАХТЕР" – "РЕАЛ"

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Напомним, в октябре "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде со счетом 3:2.

Однако после той победы и ничьей с "Интером" 0:0 у "Шахтера" произошел спад. "Горняки" проиграли оба матча c гладбахской "Боруссией" с общим счетом 0:10 и с первой строчки в группе опустились на третью. Теперь дончане борются уже, скорее, не за выход в 1/8 ЛЧ, а за путевку в 1/16 Лиги Европы. И их главный конкурент – "Интер".

Смотрите, как "Шахтер" проиграл в гостях "Боруссии"

"Реал" же, взяв всего очко в двух стартовых матчах ЛЧ, затем в обеих встречах одолел "Интер" (3:2 и 2:0) и в Киев приехал, чтобы окончательно решить вопрос с путевкой в весеннюю часть самого престижного еврокубка. Мадридский клуб гарантированно выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет "Шахтер".

"Шахтер" же в случае поражения от "Реала" потеряет шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Реал" обыграл на выезде "Интер"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ШАХТЕР": Пятов; Додо, Бондарь, Матвиенко, Маркиньос; Марлос, Степаненко, Маркос Антонио; Тете, Мораес, Тайсон

Не сыграют: Корниенко (голеностоп), Исмаили (колено), Коноплянка (приводящая мышца), Хочолава (задняя мышца бедра), Кривцов (не сообщается)﻿

Под вопросом: ﻿Дентиньо (мышца)

"РЕАЛ": Куртуа; Лукас, Варан, Начо, Менди; Кроос, Каземиро, Родриго, Эдегор, Винисиус; Бензема

Не сыграют: Одриосола (физическая форма), Рамос (бедро), Вальверде (задняя мышца бедра), Азар (мышца)

"ШАХТЕР" – "РЕАЛ":

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают почти в миллиард евро. При этом состав "Реала" (842 млн евро) в шесть раз дороже кадровой обоймы "Шахтера" (135 млн евро).

"ШАХТЕР" – "РЕАЛ": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Мы прекрасно понимаем, что предстоящая игра совершенно не связана с предыдущими матчами – и удачными, и не очень. Мы готовимся к очень сложному поединку, ведь он будет решающим для обеих команд. Мы должны быть сильными в обороне. Важно продолжать в том же духе и не уходить от того, что мы продемонстрировали в первом поединке. Мы хотим добиться победы, несмотря на то, что у нас будет такой сильный оппонент, как "Реал". Что касается вратарской позиции, то, вернувшись из сборной, Трубин не был подготовлен и не мог играть. Как только он восстановился, мы поставили его в матче чемпионата против "Днепра-1". Во вторник, возможно, он займет место в воротах".

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники, "Шахтер" и "Боруссия", довольно неплохие. Вторничный матч – самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают".

"ШАХТЕР" – "РЕАЛ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" букмекеры называют "Реал". На его победу установлен коэффициент 1.47, на ничью – 5.30, на победу "Шахтера" – 6.10. Иными словами, вероятность выигрыша мадридцев оценивается в 66 процентов, ничьей – в 18 процентов, выигрыша дончан – в 16 процентов. Наиболее вероятными результатами букмекеры считают 2:1 и 2:0 в пользу испанского клуба.

"ШАХТЕР" – "РЕАЛ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч "Шахтер" – "Реал" во вторник, 1 декабря, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть поединок в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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