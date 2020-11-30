"Шахтер" – "Реал": Тете собрался показать испанцам свою силу

Во вторник вечером "Шахтер" примет мадридский "Реал" в пятом туре Лиги чемпионов. Пока что свою единственную победу в этом году "горняки" добыли именно над мадридцами. Сегодня прошли пресс-конференции команд. Тренер хозяев Луиш Каштру с "Шахтером" хочет победить "Реал", хотя считает, что "даже лошади должны отдыхать".

Реклама

О своих ожиданиях от игры рассказал и полузащитник донецкого коллектива Тете, который в первом матче забил один из мячей:

"Мы прекрасно знаем, насколько силен "Реал". Но мы хорошо себя показали в Мадриде, и у нас также есть квалифицированные игроки, которые готовы побеждать. Завтра мы постараемся показать свою силу и выиграть. Мы настроены только на победу, но все покажет игра".

Также 20-летний парень поведал, что много работает и хочет стать лидером команды:

"С самого начала я очень сильно старался, много работал, слушал подсказки тренеров и партнеров. Мне постоянно говорили слова поддержки, и я дождался своего шанса и теперь играю в основном составе. Стараюсь отдаваться полностью на поле и надеюсь стать одним из лидером "Шахтера".

Читайте о том, что "Реал" прилетел в гости к "Шахтеру" с Луниным, но без Рамоса.

Смотрите, как Тете упустил шанс забить в матче с "Боруссией":

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама