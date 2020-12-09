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"Шахтер" не собирается играть с оглядкой на матч "Реала" и "Боруссии"

9 декабря, 18:03

Елена Павлова Елена Павлова

Тарас Степаненко считает, что все в руках футболистов донецкого клуба

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданием от поединка против "Интера" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня в Милане и начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Интер" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"Понятно, что мы просчитываем разные варианты. Будет сложно следить за событиями параллельного матча, потому что ты весь в игре. Нам надо отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат. Все в наших руках", – сказал Степаненко Футбол News.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В параллельном матче группы B в Мадриде "Реал" примет лидера квартета "Боруссию" Менхенгладбах. А мы рассказывали, какой результат устроит "Шахтер" в матче с "Интером": все расклады.

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Ранее Конте рассказал о проблемах "Интера" в игре с "Шахтером" и сговоре "Реала" и "Боруссии". Тренер миланцев отметил, что у его команды нет выбора в последнем матче группы.

Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" играли в Киеве

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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