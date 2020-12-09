Кроссворд. Разомнемся перед решающим матчем "Шахтера" в Лиге чемпионов

Сегодня "Шахтер" проведет решающий матч в группе Лиге чемпионов. На выезде команда Луиша Каштру сыграет с "Интером". В ожидании поединка предлагаем разминку для настоящих фанатов – онлайн-кроссворд с вопросами про сегодняшнюю игру. Матч начнется в 22:00, смотреть онлайн "Интер" – "Шахтер" можно на нашем сайте.

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В группе В сложилась уникальная ситуация – за тур до финиша на выход в 1/8 финала претендуют все четыре команды. "Интеру" обязательно нужно выигрывать и надеяться, что в параллельном матче "Боруссия" и "Реал" не раскатают ничью. "Шахтеру" тоже нужно побеждать, но при определенных раскладах их может устроить даже ничья, главное – набрать больше очков, чем "Реал" в соседнем матче.

Ниже – правильные ответы. На случай, если что-то не угадали.

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