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Кроссворд. Разомнемся перед решающим матчем "Шахтера" в Лиге чемпионов

9 декабря, 17:42

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Разминка для настоящих фанатов перед поединком "Интер" – "Шахтер"

Сегодня "Шахтер" проведет решающий матч в группе Лиге чемпионов. На выезде команда Луиша Каштру сыграет с "Интером". В ожидании поединка предлагаем разминку для настоящих фанатов – онлайн-кроссворд с вопросами про сегодняшнюю игру. Матч начнется в 22:00, смотреть онлайн "Интер" – "Шахтер" можно на нашем сайте.

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В группе В сложилась уникальная ситуация – за тур до финиша на выход в 1/8 финала претендуют все четыре команды. "Интеру" обязательно нужно выигрывать и надеяться, что в параллельном матче "Боруссия" и "Реал" не раскатают ничью. "Шахтеру" тоже нужно побеждать, но при определенных раскладах их может устроить даже ничья, главное – набрать больше очков, чем "Реал" в соседнем матче.

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Ниже – правильные ответы. На случай, если что-то не угадали.

  • Киев В каком городе прошел прошлый матч "Шахтер" – "Интер"
  • Луческу Какой тренер раньше работал в "Шахтере" и "Интере"
  • Август Месяц, когда эти команды встретились в полуфинале Лиги Европы
  • Никто Кто забивал в последнем матче "Шахтера" и "Интера"
  • Три Сколько очков гарантированно выведут "Шахтер" в плей-офф ЛЧ
  • Интернационале Полное название соперника "Шахтера"
  • Милан Какой еще один крутой клуб находится в одном городе с "Интером"
  • Меацца В честь какого футболиста назван стадион, где пройдет матч
  • Соломон Лучший бомбардир "Шахтера" в этой ЛЧ
  • Лукаку Лучший бомбардир "Интера" в этой ЛЧ
  • Боруссия Лидер группы с "Шахтером" и "Интером"
  • Ханданович Капитан "Интера" – словенский голкипер Самир...
  • Змеи Такое прозвище у "Интера", одно из четырех. Пресмыкающиеся
  • Конго У самого дорогого футболиста "Интера" Ромелу Лукаку есть паспорт этой страны

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия кроссворд

Источник: Сегодня|Спорт

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