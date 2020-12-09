Кроссворд. Разомнемся перед решающим матчем "Шахтера" в Лиге чемпионов

Сегодня "Шахтер" проведет решающий матч в группе Лиге чемпионов. На выезде команда Луиша Каштру сыграет с "Интером". В ожидании поединка предлагаем разминку для настоящих фанатов – онлайн-кроссворд с вопросами про сегодняшнюю игру. Матч начнется в 22:00, смотреть онлайн "Интер" – "Шахтер" можно на нашем сайте.
В группе В сложилась уникальная ситуация – за тур до финиша на выход в 1/8 финала претендуют все четыре команды. "Интеру" обязательно нужно выигрывать и надеяться, что в параллельном матче "Боруссия" и "Реал" не раскатают ничью. "Шахтеру" тоже нужно побеждать, но при определенных раскладах их может устроить даже ничья, главное – набрать больше очков, чем "Реал" в соседнем матче.
Ниже – правильные ответы. На случай, если что-то не угадали.
- Киев В каком городе прошел прошлый матч "Шахтер" – "Интер"
- Луческу Какой тренер раньше работал в "Шахтере" и "Интере"
- Август Месяц, когда эти команды встретились в полуфинале Лиги Европы
- Никто Кто забивал в последнем матче "Шахтера" и "Интера"
- Три Сколько очков гарантированно выведут "Шахтер" в плей-офф ЛЧ
- Интернационале Полное название соперника "Шахтера"
- Милан Какой еще один крутой клуб находится в одном городе с "Интером"
- Меацца В честь какого футболиста назван стадион, где пройдет матч
- Соломон Лучший бомбардир "Шахтера" в этой ЛЧ
- Лукаку Лучший бомбардир "Интера" в этой ЛЧ
- Боруссия Лидер группы с "Шахтером" и "Интером"
- Ханданович Капитан "Интера" – словенский голкипер Самир...
- Змеи Такое прозвище у "Интера", одно из четырех. Пресмыкающиеся
- Конго У самого дорогого футболиста "Интера" Ромелу Лукаку есть паспорт этой страны
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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