Проблемы "Интера" в игре с "Шахтером" и сговор "Реала" и "Боруссии": версия Конте

Тренер миланцев отметил, что у его команды нет выбора в последнем матче группы

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте рассказал о своих планах на матч с "Шахтером" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. И итальянская, и украинская команда еще претендуют на выход в плей-офф турнира, но могут и вылететь из еврокубков. Напомним, что "Интер" перед матчем с "Шахтером" победил в Италии "Болонью" 3:1.

"Сегодня мы не чувствуем того же настроения, которое было в Киеве, когда мы сыграли 0:0. Завтра нам нужно заработать три очка, тогда у нас не будет никакого плохого настроения. Ситуация в полузащите, конечно, не лучшая, но нужно сделать наилучший выбор и выступить как можно лучше", – сказал Конте.

Реклама

Антонио Конте / Фото: Reuters

О матче "Реал" – "Боруссия" М и возможном договоре

"Важен факт: мы должны выиграть завтрашний матч. "Шахтер" – отличная команда. Да, у нас много проблем с составом. Именно потому нам нужно быть сильными. Каким было настроение неделю назад на пресс-конференции перед поединком с "Боруссией" М? Сейчас оно лучше. Хотим завтра выиграть – это будет наилучшее решение для нас.

Реклама

Читайте также: "Интер" – "Шахтер": матч Лиги чемпионов рассудит словенец, арестованный с наркоторговцами

Я не переживаю за матч "Реал" – "Боруссия" М, потому что мы говорим о Лиге чемпионов и серьезных клубах. Надеюсь, медиа также не будут раздувать эту историю. Так лучше для всех, кто будет выходить на поле и играть. Не нужно слушать, когда говорят, что какой-то матч решен или не решен заранее. Мы и "Шахтер" будем играть".

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

О счете 0:0 в первом матче с "Шахтером"

"Это был очень сложный матч. Мы знаем, что "Шахтер" – отличная команда с прекрасным тренером. У них хорошая техника, они индивидуально сильны, у них есть скорость. Играть с "Шахтером" очень непросто: мы уже в третий раз встречаемся с ними, и каждый поединок – отдельная история. Естественно, хотим завтра выступить хорошо. У нас нет другого выбора: мы выиграли один матч, а "Шахтер" – два".

Реклама

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

О самочувствии за день до встречи

"Сейчас самое важное – хорошо провести тренировку накануне матча и оценить, в какой форме и готовности футболисты. Эта тренировка очень важна для завтрашней игры, особенно если у нас есть проблемы в одной из линий. Мы должны с уверенностью выйти на поле и преодолеть все препятствия. Если получится, то будет хороший результат", – заключил Конте.

Ранее мы также писали, что "Шахтер" улетел на игру с "Интером" без героя последнего матча.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" играли в Киеве

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама