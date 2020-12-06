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"Интер" перед матчем сезона с "Шахтером" уверенно победил в Италии (видео)

6 декабря, 08:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Миланская команда держится на втором месте Серии А, уступая лишь землякам

В ближайшую среду на знаменитом итальянском стадионе "Джузеппе Меацца" местный "Интер" примет донецкий "Шахтер". В матчем последнего тура группового этапа соперники определят свою судьбу в еврокубках. Миланская команда пока что идет на четвертой позиции в квартете В Лиги чемпионов, но сохраняет шансы финишировать второй. Накануне поздно вечером во встрече Серии А она разобралась с "Болоньей" – 3:1.

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Соперники в дождевую погоду сыграли в довольно открытый футбол, нанеся по воротам ударов (15:13). Габаритный бельгиец Ромелу Лукаку открыл счет на 17-й минуте ударом с близкой дистанции. А в конце первого тайма марокканец Ашраф Хакими удвоил преимущество "Интера" – 2:0.

В середине второго тайма 20-летний Эмануэл Виньято один мяч отквитал. Но буквально через три минуты 22-летний Хакими убил интригу, оформив дубль. Этот успех позволил подопечным Антонио Конте закрепиться на втором месте. Правда, от "Милана" они отстают на два очка, имея на игру больше, а "Ювентус" опережают всего на один пункт.

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Смотрите обзор матча "Интер" – "Болонья":

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