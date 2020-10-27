"Шахтер" – "Интер": комментатор дал прогноз на матч Лиги чемпионов

Кирилл Круторогов считает, что такого обилия голов, как в поединке этих же команд в Лиге Европы, на сей раз не будет

Сегодня состоится матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер". Начало поединка на НСК "Олимпийский" – в 19:55. Онлайн "Шахтер" – "Интер" доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV. Прогноз на эту встречу дал комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов.

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"Шахтер" – "Интер": где смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки", после триумфа в гостях над мадридским "Реалом", в Киеве принимают "Интер", который остановил их в полуфинале Лиги Европы два месяца назад. Неделю назад команда Луиша Каштру, играя далеким от оптимального составом, преподнесла большую сенсацию в столице Испании, когда в первом тайме вела 3:0 с рекордсменами по количеству побед в самом престижном евротурнире, а после перерыва хоть и пропустила дважды, но выстояла и вернулась в Украину с тремя очками (3:2). На выходных, действуя ровно теми же игроками в основе, "Шахтер" расписал мировую с "Ворсклой" (1:1), и теперь их отставание от "Динамо" в чемпионате насчитывает четыре очка. Против полтавчан на замену выходили те, кто некоторое время пропустил из-за коронавируса – Алан Патрик, Тайсон, Матвиенко и Степаненко. А также дебютировал юный Георгий Судаков. Тогда как Андрей Пятов вернулся в запас. Пока что сложно представить, какие футболисты выйдут в старте против "Интера". Тем, кто действовал под нагрузкой, явно нужно время для восстановления, остальным – для набора формы. В частности, пока что вне игры Кривцов, Мораес и Фернандо. А также травмированные Исмаили и Коноплянка"

"Интер" до недавнего уикенда имел трехматчевую серию без побед – ничья с "Лацио", поражение от "Милана" в дерби и ничья с гладбахской "Боруссией" (2:2) в первом туре ЛЧ. Но в субботу команда Конте обыграла "Дженоа" в чемпионате (2:0) и сейчас идет на четвертом месте Серии А. "Нерадзури" также полихорадило от коронавируса – из-за него Шкриняр и Гальярдини уже несколько недель пребывают вне игры. А вот Ашраф Хакими и Эшли Янг вылечились и готовы сыграть в Киеве. Тогда как Матиас Весино все еще восстанавливается после травмы колена"

"Очевидно, что "горняки" хотят взять реванш за разгромное поражение от "Интера" в Лиге Европы (0:5). Уверен, что столько голов на этот раз не будет. Обе команды по схожим причинам не имеют стабильных составов, а также пребывают в напряженном календаре, в котором практически нет времени на тренировки – только перелеты, игры и восстановление. Поэтому успешнее будет та команда, которая окажется лучше готова физически. Ожидаю "тотал меньше" 2,5 и что хотя бы в одном из таймов не будет забитых голов"

Смотрите, как в первом туре ЛЧ "Шахтер" обыграл "Реал" (3:2)

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Смотрите обзор матча "Интер" – "Боруссия" Менхенгладбах (2:2)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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