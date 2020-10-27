Лидер "Интера" считает, что "Шахтер" будет защищаться большими силами

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Поединок состоится 27 октября в 19:55. Из-за пандемии на трибуны НСК "Олимпийский" разрешили пустить только 15% зрителей от общей вместительности арены. "Шахтер" – "Интер" онлайн пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями поединка.

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"Мы знаем, что "Шахтер" – сильная команда. Понимаем, что они выиграли первый матч в группе. Однако мы приехали сюда за тремя очками, это наша задача. Думаю, что "Шахтер" будет обороняться большими силами. Мы знаем, что их игроки хорошо действуют с мячом, поэтому нужно опасаться их контратак", – цитирует Футбол 1/2/3.

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

Ранее Каштру рассказал, почему Мораеса будут фотошопить и какой урок "Шахтер" вынес из неудачи с "Интером". В августе в полуфинале итальянская команда разгромила "горняков" со счетом 5:0.

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Смотрите, как Мартинес играл против "Шахтера" в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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