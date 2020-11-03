"Шахтер" – "Боруссия": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что на "Олимпийском" забьют как украинский, так и немецкий клуб

Сегодня в Киеве, на НСК "Олимпийский", состоится матч группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" Донецк – "Боруссия" Менхенгладбах. Начало – в 19:55. Онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Боруссия" с видео голов доступна на нашем сайте.

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"Шахтер" – "Боруссия" М: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" сыграют третий матч группы Лиги чемпионов. В двух предыдущих, встречаясь с фаворитами квартета "Реалом" и "Интером", чемпионы Украины набрали четыре очка. На очереди соперник менее статусный, но не менее сильный и опасный. Поэтому команде Каштру крайне важно избежать недооценки представителя Бундеслиги.

"Боруссия" в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов вела в счете, но оба раза умудрилась упустить преимущество, расписав две ничьи 2:2. В чемпионате Германии у них одно поражение еще в первом туре, две мировые и три победы. Накануне визита в Киев команда Марко Розе обыграла "РБ Лейпциг", идущий выше них в турнирной таблице. После шести туров "жеребцы" занимают пятое место в своей лиге. Из потерь у них стоит отметить Дениса Закария, но он травмировал колено еще в марте и в новом сезоне не провел ни одного матча, так что гладбахцы привыкли играть без него.

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"Шахтер" между поединками ЛЧ обыграл "Мариуполь" (4:1) и продлил серию без поражений в Премьер-лиге до семнадцати матчей. Расписав с "Интером" сухую ничью, "горняки" впервые с 2015 года не пропустили в Лиге чемпионов. Напомним, что их ворота защищал юный Анатолий Трубин. Вне игры у Каштру по-прежнему остаются Исмаили и Коноплянка. Попал в лазарет Дентиньо. Под вопросом участие Коваленко и Фернандо. Зато восстановились и вернулись в игру Пятов, Матвиенко, Кривцов, Степаненко, Тайсон и Мораес.

ПРОГНОЗ. Крайне важно не проиграть эту встречу. Несмотря на то, что матч пройдет без зрителей, на НСК "Олимпийский" хозяева выглядят фаворитами. Думаю, обе команды забьют. Предполагаю, что "Шахтер" не проиграет, очень надеюсь на их победу при "тотал больше" 2,5 голов.

"Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах

Лига чемпионов, 3 ноября, вторник, 19:50, "Футбол 1", OLL.TV

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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