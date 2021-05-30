Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

С криком запрыгнул на стол! Реакция сына Шевы на победу Челси

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 мая, 16:30
Копировать ссылку
Семейство Андрея Шевченко в разных местах отпраздновало выигрыш его бывшей командой Лиги чемпионов – Кристен Пазик показала, что творилось у них дома
Кристиан Шевченко празднует победу Челси в финале ЛЧ
Кристиан Шевченко празднует победу Челси в финале ЛЧ / Фото: Instagram

Супруга Андрея Шевченко американка Кристен Пазик показала видео безудержного веселья их сыновей по случаю победы Челси в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити 1:0.

Сыновья Шевы смотрели финал Лиги чемпионов со своими друзьями у себя дома. И в момент, когда стало понятно, что бывшая команда их отца Челси выиграла трофей, 14-летний сын тренера сборной Украины Кристиан взорвался со своего кресла, запрыгнул в носках на столик, а затем принялся бегать по комнате с поднятой вверх рукой.

За ним с криками – "Челси! Челси! Оу ес!" – помчалась и орава остальных мальчишек.

Победа Челси. Реакция Кристиана Шевченко Видео: Instagram

При этом сама Кристен Пазик, судя по ее посту в Instagram, болела за Челси со зрительных мест стадиона "Драгау" в Порту, где проходил финал ЛЧ. "Мы, как семья, разделились на смотровые площадки, но энергия была единой", – написала Кристен.

Напомним, сам Шева наблюдал за финалом ЛЧ из вип-ложи, в компании российского хозяина Челси Романа Абрамовича. Когда прозвучал финальный свисток, известивший о победе лондонцев, Шевченко дал Абрамовичу пять.

Обзор финала ЛЧ Челси – МанСити (1:0)

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять