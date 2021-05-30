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Финал Лиги чемпионов – в стриптиз-клубе: девушки не оторвали знаменитого футболиста от экрана

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
30 мая, 13:15
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Бывший полузащитник Челси, Баварии, Байера немец Михаэль Баллак даже в ночном заведении не променял любимую игру на представление на сцене на Ибице
Михаэль Баллак
Михаэль Баллак / Фото: Getty Images

В субботу Челси выиграл Лигу чемпионов, забив из-под украинца Зинченко. Решающий поединок двух английских команд в Португалии смотрели на телеэкранах по всему миру. А бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак подобрал для просмотра матча очень необычное место.

44-летний немец сейчас отдыхает на курортном испанском острове Ибица. Вчера вечером он пошел в стриптиз-клуб, но даже во время соблазнительного представления на сцене следил на экране телефона за перипетиями дуэли в Порту, сообщает британское издание Mirror.

Думается, Михаэлю было вдвойне приятно, что победила команда, за которую он выступал в 2006-2010 годах, а единственный мяч забил его соотечественник Кай Хаверц.

Напомним, что Баллак появился в Челси одновременно с Андреем Шевченко, но задержался там на два года дольше. В составе сборной Германии он брал "серебро" чемпионата мира-2002 и "бронзу"-2006. На клубном уровне выступал также за Байер, Баварию, Кайзерслаутерн.

Читайте также: в Лиге чемпионов определены две корзины на будущий сезон – что ждет Шахтер и Динамо.

Смотрите обзор матча Манчестер Сити – Челси:

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