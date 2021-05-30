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З криком застрибнув на стіл! Реакція сина Шеви на перемогу Челсі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 16:30
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Сімейство Андрія Шевченка в різних місцях відсвяткувало виграш його колишньою командою Ліги чемпіонів – Крістен Пазік показала, що коїлося у них удома
Крістіан Шевченко святкує перемогу Челсі у фіналі ЛЧ
Крістіан Шевченко святкує перемогу Челсі у фіналі ЛЧ / Фото: Instagram

Дружина Андрія Шевченка американка Крістен Пазік показала відео нестримних веселощів їхніх синів з нагоди перемоги Челсі у фіналі Ліги чемпіонів над Манчестер Сіті 1:0.

Сини Шеви дивилися фінал Ліги чемпіонів зі своїми друзями у себе вдома. І в момент, коли стало зрозуміло, що колишня команда їхнього батька Челсі виграла трофей, 14-річний син тренера збірної України Крістіан вибухнув зі свого крісла, застрибнув у шкарпетках на столик, а потім почав бігати по кімнаті з піднятою догори рукою.

За ним з криками – "Челсі! Челсі! Оу єс!" – помчала і орава інших хлопчаків.

Перемога Челсі. Реакція Кристіана Шевченка Відео: Instagram

При цьому сама Крістен Пазік, судячи з її посту в Instagram, вболівала за Челсі з глядацьких місць стадіону "Драгау" в Порту, де відбувався фінал ЛЧ. "Ми, як сім'я, розділилися на оглядові майданчики, але енергія була єдиною", – написала Крістен.

Нагадаємо, сам Шева спостерігав за фіналом ЛЧ з віп-ложі, в компанії російського господаря Челсі Романа Абрамовича. Коли пролунав фінальний свисток, що сповістив про перемогу лондонців, Шевченко дав Абрамовичу п'ять.

Огляд фіналу ЛЧ Челсі – МанСіті (1:0)

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