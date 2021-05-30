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Гвардіола вперше програв фінал з МанСіті, Тухель творить історію ЛЧ із Фліком і Клоппом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
30 травня, 09:15
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Вперше в Лізі чемпіонів три рази поспіль перемагають три тренера однієї національності, а Пеп останній раз програвав вирішальний матч 10 років тому
/ Фото: Reuters

У суботу близько півночі Челсі обіграв Манчестер Сіті в боротьбі за головний трофей сезону в Європі. До речі, у поразці Зінченка в фіналі ЛЧ виявилося містичне пояснення. Також статистики знайшли ще кілька цікавих фактів.

Перший раз в Лізі чемпіонів, яка стартувала в 1992 році, тричі поспіль перемагають команди тренерів однієї національності. Томас Тухель з Челсі приєднався до Баварії-2020 Гансі Фліка і Ліверпуля-2019 Юргена Клоппа.

Подібне домінування спостерігалося в Кубку чемпіонів на рубежі 1970-80 років, але тоді всіх били англійці. У 1977, 1978 і 1981 рр. в турнірі перемагав Ліверпуль тренера Боба Пейслі, в 1979 і 1980 – Ноттінгем Форест Брайана Клаффа, в 1982-му – Астон Вілла Тоні Бартона.

А ось іспанець Хосеп Гвардіола вперше програв фінальний поєдинок на чолі Манчестер Сіті. Раніше він добув шість перемог в Англії, не рахуючи двох чемпіонських: три Кубка ліги, два Кубка країни, один Суперкубок. Із Барселоною ж невдача у нього траплялася в 2011 році.

Цікаво, що Тухель повторив досягнення Клоппа: тільки цим двом фахівцям вдалося тричі поспіль перемогти команди Гвардіоли.

А сенегальський воротар Челсі Едуард Менді дев'ять (!) разів у сезоні зберіг свої ворота в недоторканності. Нікому раніше не вдавалося продемонструвати подібну "сухість" в дебютному сезоні в Лізі чемпіонів.

Вашій увазі – радість Абрамовича і Шевченка та дикі емоції з роздягальні Челсі.

Дивіться, як Челсі забив єдиний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів:

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